Неформальная лекция под аккомпанемент воды и ветра. Отчалишь от набережной на теплоходе «Ария», чтобы поговорить о том, о чём стесняются до сих пор: о свободной любви, тройственных союзах и человеческой драме в канун эпохи перемен. Мир менялся. Ещё никто не знал про Первую мировую и Революцию, но ощущение грядущих перемен уже витало в воздухе Петербурга. Именно тогда — на рубеже веков — общество решило сбросить оковы старой морали и начать самый смелый эксперимент: переписать правила любви. Программа: 12:00 – 13:30 Прогулка на теплоходе «Ария» + лекция Пройдёшь по каналам Петербурга — тем самым, вдоль которых герои Серебряного века писали стихи, сходили с ума от ревности и искали идеал чистой, безупречной любви. О чём будут говорить: — Почему самые громкие поэты и мыслители начала XX века разрушали традиционную семью — не от распущенности, а в поисках духовного абсолюта? — Тройственные союзы, которые шокировали современников: Лили и Осип Брики с Владимиром Маяковским; Зинаида Гиппиус, Дмитрий Мережковский и Дмитрий Философов. — Трагические любовные треугольники: Сергей Есенин, Зинаида Райх и Всеволод Мейерхольд — Как страсть и ревность соседствовали с философией всепрощения — и чем это закончилось для каждого. Речь пойдёт не о моральной распущенности, а о мучительном поиске единственной, абсолютной любви — той, ради которой «рыцари» Серебряного века были готовы разрушить всё, что построили прежде. Что тебя ждёт: — Круиз по рекам и каналам Петербурга на уютном теплоходе «Ария» — Фрукты и игристое вино для полного погружения в атмосферу светского раута — Живая, откровенная лекция от историка Нанико Соколовой