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Свидание для двоих + мастер-класс

Всмоле
Лиговский проспект, 43-45

Начало:

Завершение:

от 5600₽ до 8000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Здесь каждый, даже без опыта, сможет почувствовать себя художником. Никаких навыков не требуется — всё под контролем мастеров. Ты выбираешь цвета, фактуры, создаёшь свою композицию и наслаждашься процессом. Особенно популярны арт-свидания — пары создают парные изделия в индивидуальной атмосфере. Что тебе предлагают: — Уже включенные материалы премиум-класса; — Уютную атмосферу и поддержку мастера на каждом этапе; — Фото- и видеосъёмку на память; — Подарочную упаковку готовых изделий; — Пространство для тёплого общения, творчества и вдохновения; — Это место, куда приходят за эмоциями, теплом и чем-то по-настоящему своим. 21 сентября доступно 3 тайм-слота: 13:00, 15:00, 17:00

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