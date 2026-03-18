На лекции будет обсуждаться феномен салонов в русской культуре XIX–XX веков. Салоны были традиционной формой частных собраний в Российской империи. Светские и литературные, политические и художественные — в мире салонов царило многообразие, и многое зависело от хозяев. Салоны выступали местом встреч и ареной для демонстрации себя, подчеркивая свою причастность к высшему свету и нужным кругам. Они также служили своеобразными узлами для получения информации и обмена новостями, местом светских и даже политических интриг. Наконец, многие салоны развились в необычные художественные центры и стали творческими мастерскими. Лектор: Артём Пигарев — историк, сооснователь журнала «Петрополь».