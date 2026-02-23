Суровый мир японских мужчин
Sumbur bar, Соляной переулок, 14
Начало:
Завершение:
1800₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Лекция с Анной Рева, востоковедом и автором проекта «О Японии со вкусом». Тема вечера — суровый мир японских мужчин. Самураи, ниндзя, сумоисты, якудза, камикадзе — без киношных мифов, с фактами и живыми историями. Поговорят о том, почему ниндзя не носили чёрное, как живут сумоисты, что на самом деле значит «якудза» и какими ритуалами сопровождалось харакири. И да — заодно отметят День рождения императора Японии)
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