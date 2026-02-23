Лекция с Анной Рева, востоковедом и автором проекта «О Японии со вкусом». Тема вечера — суровый мир японских мужчин. Самураи, ниндзя, сумоисты, якудза, камикадзе — без киношных мифов, с фактами и живыми историями. Поговорят о том, почему ниндзя не носили чёрное, как живут сумоисты, что на самом деле значит «якудза» и какими ритуалами сопровождалось харакири. И да — заодно отметят День рождения императора Японии)