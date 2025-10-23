Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский — два гения-новатора, прославивших русскую музыку в XX веке. Их считали соперниками, а их творчество — полярными противоположностями, но судьбы композиторов были тесно переплетены сложными отношениями, в которых находилось место и уважению, и зависти. Несмотря на разность музыки и жизненных путей, в судьбах Прокофьева и Стравинского было много схожего. Их отношения, полные контрастов — от дружеского уважения до соперничества, — складывались в том числе благодаря импресарио Сергею Дягилеву, составившему «профессиональный треугольник». Через свои произведения композиторы вели своеобразный диалог, а в их творчестве находило отражение бурное время «железного века». Лектор — историк культуры Анна Михайлова. На лекции ты узнаешь: — Как познакомились Сергей Прокофьев и Игорь Стравинский? — Как реагировали на произведения другу друга? — Как вместе выпивали? — Почему у Стравинского было 6 глаз? — В каком спорте был силён Прокофьев? — О чём ругались эти двое? — Почему один вернулся на родину из эмиграции, а другой решил остаться человеком мира? В меню — интерпретация блюд из меню, которое придумали и опубликовали в журнале Esquire в 1972, чтобы почтить память Игоря Стравинского. Оно включает любимые блюда композитора: Салат из кальмара «по-русски» от Михаила Фокина Котлета из оленины с мандаринами от Сергея Дягилёва Фламбе из сезонных ягод Бокал игристого вина Чай/кофе на выбор