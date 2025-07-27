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Страсти

Летний театр Новая Голландия, наб. Адмиралтейского канала, 2/4

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Премьера от Маши Шешуковой и её команды: работы впервые будет представлена публике на Фестивале. «Танец как повстанческая организация открывает неизведанныи? мир вызовов, рисков и альтернатив», – Маша Шешукова. Это манифест танца и тела. Это манифест страсти, силы, виртуозности, свободы, – пафосных и вместе с тем понятых ожиданий от танца. Перформанс о выживании и стойкости танца внутри тел. Перформанс вдохновлён культурой фламенко и сопутствующими национальными символами Испании: коррида, гитара, кружева, гвоздики: «Испанское искусство строго и инклюзивно, аристократично и внимательно к бедности, оно задаёт вопрос о человеке и страстях», – Борис Клюшников. Идея и хореография: Маша Шешукова. Танец: Виктория Володина, Надежда Гранкина, Даша Докалина, Анастасия Малеева, Полина Мунина, Камиль Мустафаев, Евгения Сабурова, Александра Сафронова, Тимур Хайруллин, Дарья Чермянина, Маша Шешукова, Иоланта Щелкунова.

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