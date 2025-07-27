Премьера от Маши Шешуковой и её команды: работы впервые будет представлена публике на Фестивале. «Танец как повстанческая организация открывает неизведанныи? мир вызовов, рисков и альтернатив», – Маша Шешукова. Это манифест танца и тела. Это манифест страсти, силы, виртуозности, свободы, – пафосных и вместе с тем понятых ожиданий от танца. Перформанс о выживании и стойкости танца внутри тел. Перформанс вдохновлён культурой фламенко и сопутствующими национальными символами Испании: коррида, гитара, кружева, гвоздики: «Испанское искусство строго и инклюзивно, аристократично и внимательно к бедности, оно задаёт вопрос о человеке и страстях», – Борис Клюшников. Идея и хореография: Маша Шешукова. Танец: Виктория Володина, Надежда Гранкина, Даша Докалина, Анастасия Малеева, Полина Мунина, Камиль Мустафаев, Евгения Сабурова, Александра Сафронова, Тимур Хайруллин, Дарья Чермянина, Маша Шешукова, Иоланта Щелкунова.