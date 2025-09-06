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Стейки

«Как есть», Гороховая улица, 40

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс по приготовлению стейков в домашних условиях. Учить работать с мясом будет Наташа Стеклова. Узнаешь какое мясо и где покупать, как определить степень прожарки, как приготовить классический стейк без пароконвектомата и гриля, имея только сковороду и плиту. Каждый участник пожарит свой собственный альтернативный стейк, а ещё на всех приготовят нарезку из рибая и стриплойна, сделают общий гарнир и 3 соуса. Заодно узнаешь, чем альтернативные отрубы отличаются от классических. В сопровождение предложим бокал красного вина или безалкогольную альтернативу. Каждый участник получит электронные рецепты после мастер-класса со всеми деталями процесса. Пожалуйста, не забудь заранее предупредить о своих пищевых ограничения (серьезные аллергии и непереносимости), если ты понимаешь, что данный продукт войдёт в состав блюд.

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