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Стендап Барная культура

beer house, улица Маяковского, 4

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от 888₽ до 1690₽
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Забудь про скучные букеты и вежливые хлопки в ДК. 8 марта в Beer House — это инъекция чистого дофамина и юмор с перчинкой. Что тебя ждёт: Дерзкий состав: Комики из Comedy Баттл и Стендап на ТНТ вывалят всю правду об отношениях, тупых подкатах и бывших. Никакой цензуры — только сочный юмор на грани. Вайб: Полумрак, крафт в бокалах и искры со сцены. Это будет камерно, почти интимно и чертовски смешно. Твой профит: Она смеётся до колик, расслабляется от крутой атмосферы и понимает, что у её парня офигенный вкус на движ. План на вечер: Билеты: Забирай сейчас, пока их не разобрали те, кто соображает медленнее. Места: Хочешь интерактива — садись в первый ряд. Хочешь просто обниматься под шутки про Тиндер — бронируй столик в углу. Напитки: Закажи ей ледяной сидр, а себе что-то покрепче. Вечер обещает быть жарким.

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