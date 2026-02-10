Шесть часов тёплой атмосферы, а также уникальный отдых в фестивальном формате на огромной площадке. Музыка — Исключительный летний вайб. Летние бэнгеры, современная хип-хоп и поп-музыка — Популярные артисты, специальные гости и диджеи — Шоу-перформанс — 15-метровая сцена с осьминогом, а также визуальное и звуковое шоу Площадка — Термальные бассейны с подогревом — 5 баров — Баня-юрта и тёплые зоны — С нуля созданные фото- и арт-зоны — Интерактивные зоны — Отдельная ВИП-зона со столами — Бэкстейдж-зона на сцене для любителей быть в центре внимания. Лайн-ап: Молодой Платон, Cherocky, Sixphrases, Gulidic и другие.