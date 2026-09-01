За почти 70 лет своего существования в манге было открыто множество интересных художественных приёмов. На примере работ японских художников разберёшь, как авторы по-разному подходят к базовым понятиям рисунка: линии, пятну, объему. Рассмотришь, как с этими составляющими работают разные мангаки: Нацумэ Оно, Каору Мори, Ай Ядзава и другие. Увидишь и узнаешь, почему выразительной иллюстрации не обязательно быть детально проработанной. Лекцию читает иллюстратор gingerbread.