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Сплетни на Неве

Наличная улица, 59

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7700₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Красивый вечер этого лета — на борту одной из крупнейших премиальных яхт Санкт-Петербурга. Ты отправишься навстречу закату по акватории Финского залива, где роскошные виды, звон бокалов и легкий флирт станут идеальным фоном для новых знакомств и самых интересных сплетен сезона. На борту тебя ждут безупречный сервис, авторские закуски, безлимитное игристое и авторские коктейли от Анна Асти. За настроение отвечают артисты и арт-группа бара «Сплетни»: диджей-сет и танцы на верхней палубе, а также фирменное караоке и хоровое пение на второй палубе. В стоимость включены: • прогулка на яхте • безлимитное игристое • авторские коктейли • развлекательная программа от артистов и арт-группы бара

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