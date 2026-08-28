Растяжка с вином
Softly. fit, Дальневосточный проспект, 33к1
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Необычное
Еда
Про событие
Занятие, где объединяются элементы стретчинга и расслабляющие практики с бокалом вина. Мероприятие для тех, кто хочет позаботиться о своем теле и разнообразить досуг.
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