Это пространство для искреннего общения и ярких впечатлений. Творческие люди из разных индустрий соберутся в одном месте только на один день. Тебя ждут новые знакомства, выступления от приглашенных гостей, выставка картин и плакатов, большой маркет, тату, пирсинг и барбер зоны, секретные гости. Авторское наполнение от команды дизайнеров сделает место незабываемым. Запись у организатора в тг.