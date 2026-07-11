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Фестивали
Про событие
Это пространство для искреннего общения и ярких впечатлений. Творческие люди из разных индустрий соберутся в одном месте только на один день. Тебя ждут новые знакомства, выступления от приглашенных гостей, выставка картин и плакатов, большой маркет, тату, пирсинг и барбер зоны, секретные гости. Авторское наполнение от команды дизайнеров сделает место незабываемым. Запись у организатора в тг.
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