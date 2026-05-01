Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. Эви — ведущая подкаста о паранормальном. Однажды ей на почту приходят жуткие аудиозаписи, на которых запечатлено нечто необъяснимое. Пытаясь разгадать их тайну, она впускает кошмар в свою реальность. Английский с русскими субтитрами, дубляж Гость: Алексей Хромов Кинокритик сайта «Лайфхакер», автор телеграм-канала «Кинокротик» и подкаста «Метод Купера»