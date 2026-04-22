Спецпоказ «Персона»
Michele, Большая Морская улица, 39Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Знаменитая актриса внезапно перестаёт разговаривать. Никто не понимает, что с ней происходит, и психиатр отправляет ее с сиделкой на море. Актриса молчит и слушает, сиделка постоянно разговаривает, а границы между личностями двух женщин постепенно размываются. Фильм получил восторженные отзывы критиков, вдохновил многих режиссёров, в числе которых Дэвид Линч и Роберт Олтмен, и неизменно входит в списки лучших фильмов всех времен. Сам Бергман в книге «Картины» признался: «В „Персоне“… я достиг своего предела. Что я свободно прикасаюсь к бессловесным тайнам, выявить которые способен только кинематограф».
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