Знаменитая актриса внезапно перестаёт разговаривать. Никто не понимает, что с ней происходит, и психиатр отправляет ее с сиделкой на море. Актриса молчит и слушает, сиделка постоянно разговаривает, а границы между личностями двух женщин постепенно размываются. Фильм получил восторженные отзывы критиков, вдохновил многих режиссёров, в числе которых Дэвид Линч и Роберт Олтмен, и неизменно входит в списки лучших фильмов всех времен. Сам Бергман в книге «Картины» признался: «В „Персоне“… я достиг своего предела. Что я свободно прикасаюсь к бессловесным тайнам, выявить которые способен только кинематограф».