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Спецпоказ: «Ненависть» (1995)

Севкабель Порт
Лекторий'порт (Студия 42) , Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ к 30-летию фильма с обсуждением от художников из творческого объединения 10.203 — Сергея Хеато и Сергея Красавина. О фильме: Середина 90-х, Париж охвачен беспорядками. Из-за жёстких действий полиции арабский подросток Абдель оказывается в больнице. Его приятель Винс (Венсан Кассель) находит на улице полицейский револьвер и становится одержим местью. Трое друзей, Винс, Юбер и Саид, проводят бесконечно тянущийся день между Парижем и его пригородами, рэпом и боксом, мелким хулиганством и произволом властей. В истории «общества, которое падает вниз», ненависть неизменно порождает ненависть.

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