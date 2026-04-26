Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apéro — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. История любви на фоне Италии, размышление о прошлом и будущем, выборе и ответственности. Премьера состоялась на открытии Венецианского кинофестиваля-2025, где фильм участвовал в основном конкурсе. Тони Сервилло получил на фестивале награду за лучшую мужскую роль. Итальянский с русскими субтитрами Гость: Кристина Смирнова SMM кинопрокатной компании A-ONE