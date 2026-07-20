Кинотеатр с атмосферой «Полночи в Париже» на первом этаже отеля Angleterre с фокусом на авторском, фестивальном и культовом кино. Встреча за 45 минут до сеанса на apero — время лёгкого аперитива в кинобаре. Бокал можно взять с собой, но на время фильма сервис останавливается, чтобы не мешать магии кино. В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой. Также в розовый ад отправляется рядовой Кей, который потерял там свою дочь, но неожиданно нашёл одну из девушек. Мировая премьера фильма прошла на Каннском кинофестивале в 2026 году. Английский с русскими субтитрами Гость: Марат Шабаев Кинокритик, руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска, автор телеграм-канала The First Picture Show/