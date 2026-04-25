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Спецпоказ «Долгая счастливая жизнь»

Michele, Большая Морская улица, 39Б

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Геолог Виктор, оказывающийся по пути домой в неком провинциальном городке, встречает там девушку Лену. Между ними происходит, что называется, любовь с первого взгляда. Виктор обещает увезти Лену к себе домой, где их ждет долгая счастливая жизнь. Единственная режиссёрская работа поэта и сценариста Геннадия Шпаликова. Фильм представят создатели выставки «Долгая счастливая жизнь»: основатель KGallery Кристина Березовская и кураторы Ксения Бендина и Мария Романенкова.

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