Спецпоказ «Долгая счастливая жизнь»
Michele, Большая Морская улица, 39Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Геолог Виктор, оказывающийся по пути домой в неком провинциальном городке, встречает там девушку Лену. Между ними происходит, что называется, любовь с первого взгляда. Виктор обещает увезти Лену к себе домой, где их ждет долгая счастливая жизнь. Единственная режиссёрская работа поэта и сценариста Геннадия Шпаликова. Фильм представят создатели выставки «Долгая счастливая жизнь»: основатель KGallery Кристина Березовская и кураторы Ксения Бендина и Мария Романенкова.
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