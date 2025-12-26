Новый документальный фильм Сергея Карпова и студии «Поле». Дед Мороз отправляется через пять стран, чтобы поздравить детей и взрослых с Новым годом, принести им поддержку и праздник. Но ещё в этом путешествии он пытается понять, где теперь его собственный дом. В обычной жизни Вася, главный герой фильма, киновед по образованию и переводчик по ремеслу. А ещё муж и отец двоих детей. Вася уезжает из России и оказывается в Стамбуле — оторванный от собственной семьи и без каких-либо ясных перспектив. В этих новых обстоятельствах он перевоплощается в Деда Мороза и отправляется через Турцию, Грузию, Армению, Израиль и Казахстан к детям и взрослым, чтобы поздравить их с праздником и помочь принять уходящий год. Но что происходит с человеком, который решается покинуть свой дом? Как происходит процесс понимания и принятия? Как описать опыт нахождения то ли дома, то ли нет, то ли на пути куда-то, то ли в тупике? Куда мы движемся? Какое будущее нас ждет? Фильм исследует этот новый для многих опыт и контекст. Фильм завершает исследовательский сезон о чувстве дома, выпущенный независимой документальной студией «Поле» осенью 2024 года.