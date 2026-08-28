Эта сатирическая комедия, с фирменной лёгкостью и иронией, в стиле StandUp – Кабаре, прольёт свет на всем известное событие, произошедшее с великим, непотопляемым кораблем и проведёт параллели с нашей жизнью. Ведь самый главный вопрос таков: «Может Титаник это мы с вами?». Спектакль — это коктейль из песен, юмора и монологов про айсберги, которые могут нас потопить. Титаник это уже не просто корабль, это состояние души. Где каждый может им оказаться, плывущим к своему айсбергу. Заячий стон, с уже фирменной, лёгкостью, иронией и юмором, рассуждают о жизни и историях, которые случились на корабле и проводят параллели с сегодняшним днём.