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Сознательное бессознательное

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Каждый, кто делал коллаж, знает, что далеко не всегда всё идёт по плану, когда в игру вступает что-то из подсознания. На мастер-классе отправишься в путешествие, в котором будешь пробовать отпускать контроль сознательно, впуская других в своё творческое пространство.

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