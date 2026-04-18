Каждый, кто делал коллаж, знает, что далеко не всегда всё идёт по плану, когда в игру вступает что-то из подсознания. На мастер-классе отправишься в путешествие, в котором будешь пробовать отпускать контроль сознательно, впуская других в своё творческое пространство.