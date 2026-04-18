Сознательное бессознательное
Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Каждый, кто делал коллаж, знает, что далеко не всегда всё идёт по плану, когда в игру вступает что-то из подсознания. На мастер-классе отправишься в путешествие, в котором будешь пробовать отпускать контроль сознательно, впуская других в своё творческое пространство.
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