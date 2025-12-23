Уютный новогодний мастер-класс. Что тебя ждёт: 5 авторских игрушек: ты слепишь и сразу распишешь свои уникальные украшения Тайный гончарный Санта: в конце занятия ты создашь тарелочку-пожелание для другого гостя. А сам получишь такую же — с тёплыми словами от незнакомца! Что входит: Лепка и роспись 5 игрушек + тарелочки-сюрприза Уютная атмосфера с чаем и новогодними настроением Обжиг, красивая упаковка и ленточки для готовых работ Расписание на декабрь: 23 декабря в 14:30 24 декабря в 18:30 27 декабря в 18:00 28 декабря в 15:00 30 декабря в 18:30 31 декабря в 12:00