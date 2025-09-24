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Создание духов и парфюма

My Hygge Place
Английский проспект, д. 24

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от 2000₽ до 3900₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

На парфюмерном мастер-классе ты сможешь создать свой собственный аромат в формате парфюмерной воды объемом 5 мл с помощью профессиональных аккордов и молекул. Ты лично познакомишься с различными парфюмерными ингредиентами, узнаешь о нюансах каждого вещества, о том, как продлить стойкость аромата, попробуешь разные сочетания и создадите свою парфюмерную формулу. Среди ингредиентов есть совершенно разные ароматы: - классические цветочные, мягкие мускусы, ванильные, фруктово-ягодные - дымные, кожаные - древесные, амбровые, шипровые - пряные, восточные - свежие фужеры, акватические, цитрусовые - необычные аккорды - свежескошенная трава, влажная земля, арбузная корка, вода, пыль, молоко. Все эти ингредиенты можно будет использовать для создания твоей парфюмерной формулы аромата, можно будет создать как самый необычный аромат, так и самый классический. *Парфюм на спиртовой основе

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