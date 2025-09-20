На мастер-классе ты сможешь создать свой собственный идеальный парфюм. Вот пошаговый план, как всё будет проходить: — Инструктаж: В начале ты познакомишься с техникой безопасности, материалами и инструментами, которые понадобятся для создания парфюма. — Формулировка запроса: Ты расскажешь, какой парфюм хочешь создать. Это может быть направление (цветочный, фруктовый, древесный и т.д.) или описание ощущений, которые ты хочешь запечатлеть. — Выбор компонентов: Под руководством мастера ты сможешь подобрать идеальные ноты для твоего аромата. — Запись формулы: Ты запишешь свою уникальную формулу и добавишь душистые вещества в атомайзер. И вуаля! Твой идеальный парфюм будет готов, и ты сможешь забрать его с собой в этот же день. Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, просто напиши слово «мастер-класс» в Telegram организатора (кнопка «купить билет»). Вход в студию J’aime LAB рядом с «Лофт Этажи». Занятия проходят каждые ср в 18:00, сб-вс в 16:00. Ближайшие даты: 20-21 сентября в 16:00; 24 сентября в 18:00; 28-29 сентября в 16:00; 1 октября в 18:00; 4-5 октября в 16:00