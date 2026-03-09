Необычный кинопоказ с другом, киноведом Арсением Заниным. В этот вечер посмотришь советские любительские киноплёнки — настоящие домашние съёмки из прошлого, сделанные задолго до эпохи видео и телефонов. Арсений принесёт плёночный проектор и несколько катушек из своей коллекции, а заодно расскажет о феномене так называемых orphan films — «фильмов-сирот»: потерянных домашних плёнках, чьи герои и авторы со временем стали неизвестны. Это маленькие фрагменты чьей-то жизни — праздники, поездки, случайные моменты, — которые спустя десятилетия находят на барахолках и снова показывают на экране. А ещё в этот вечер попробуешь создать собственный маленький фильм: прямо на киноплёнке можно будет что-нибудь нарисовать, поцарапать или раскрасить, а затем зарядить её в проектор и посмотреть, что получится. Бронирование в ТГ или по телефону