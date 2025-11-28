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Сорока — славянский головной убор

Библиотека им. А.И. Герцена, Новгородская улица, 27

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Бесплатно
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Это один из самых древних русских головных уборов замужней женщины. По данным археологических раскопок, сороку носили в XII веке, и уже тогда она была широко распространена по всей территории России. «Сорока» — не просто головной убор, она была оберегом женских волос и чести, по ней судили о благополучии семьи. Повседневные «сороки» шились изо льна, шерсти, ситца, с разнообразной вышивкой нитями и бисером. Шли в ход и ленты, кружева, перья. Праздничные «сороки» делались из шёлка, бархата, парчи (или лоскутков дорогих тканей). Украшались они золотым шитьём и жемчугом, иногда камнями-самоцветами, поэтому стоили дорого. На мастер-классеты сошьёшь эксклюзивный головной убор, который станет прекрасным подарком друзьям или родственникам. Преподаватель — фотохудожник Светлана Алфёрова. С собой необходимо принести два отреза любой ткани разных цветов длиной 0,5 метра, нитки, иголки, тесьму для отделки и хорошее настроение. Вход по предварительной записи.

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