На встрече с астрономом, посвящённой Международному дню Земли, поговорят о Земле как о планете и о том, чем является для неё Солнце. Как, стремясь понять устройство мира, Николай Коперник «сдвинул Землю и остановил Солнце». Узнаешь о пути великого астронома и о том, какое солнце освещало его поиски истины. Во второй части познакомишься с самыми последними открытиями о нашей дневной звезде. Узнаешь, как жизнь Солнца влияет на Землю и где можно следить за изменениями космической погоды. Встречу ведёт астроном, сотрудник Московского планетария, Людмила Кошман. Продолжительность — 2,5 часа с перерывом, возможностью задать вопросы и приятным сюрпризом от ведущего.