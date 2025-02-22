Эта ночь будет не просто вечеринкой — это будет настоящий Drum and Bass армагеддон! Забудь о том, чтобы сидеть за барной стойкой или прятаться на диване! Здесь будет царить атмосфера, в которой каждый отдаст частичку себя на танцполе, ощущая вибрации ломанных ритмов! Встречай хэдлайнеров, которые не просто известны — они создают историю драм энд бейса! Лайнап: VIP GUESTS: PLAGO (Эстония, Таллин) / 2WHALES (Россия, Вологда) / OZMA (Россия, Санкт-Петербург) GUESTS: Brain Wave & Tesla / L. Kid / Moryakow / DNA88 / TCP / InSpector / Changed Daily SOLID BANGERZ: Infernal / Hell G / SVDj / Interceptor