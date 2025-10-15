Кто он, человек, который говорил, что «знает только то, что ничего не знает»? Учитель Платона, мастер диалога, задающий неудобные, но ведущие к истине вопросы. На встрече будут разбираться: – Что за жанр — сократический диалог? – Как правильно задавать вопросы, чтобы раскрыть глубину мысли? – Что сегодня значит философствовать? Лектор: Татьяна Красильникова — руководитель Школы Философии «Новый Акрополь» на Набережной Мойки, 112. За время преподавания она прочитала более 1500 лекций по различным темам философии, психологии, истории культуры и другим гуманитарным дисциплинам, а также провела множество курсов и практических занятий.