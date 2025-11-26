История, международный опыт и практика фонда «Внимание» На лекции вместе с координатором проектов фонда «Внимание» Марикой Шашко поговорят о сохранении исторического наследия, посмотрят на интересные примеры из разных стран и узнаешь, как фонд «Внимание» помогает сохранять ценности прошлого для будущих поколений. В число завершённых проектов фонда входит: реставрация входных групп, фасадов доходных домов, советских неоновых вывесок и воссоздание утраченных дореволюционных дверей, а также проведение волонтёрских акций по очистке оригинальных элементов интерьера в парадных. * Часть вырученных средств от продажи билетов будет направлена в фонд «Внимание»