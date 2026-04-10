Мероприятие для 10 авантюристов, готовых рискнуть, чтобы снова почувствовать, как кино может удивлять. Маршрут с пит-стопами: Покупаешь билет. Приходишь в Эскейп. Заходишь в зал и до последней минуты не знаешь, что сейчас посмотришь и кто будет куратором сеанса. После остаёшься в кофейной зоне обсуждать, угадывать режиссёра и делиться впечатлениями. Правила: • Билет не вернуть, даже если фильм окажется странным (а он окажется). • Распространение запрещено. Всё, что случилось в Эскейпе, остаётся в Эскейпе.