На лекции погрузишься в славянский фольклор и узнаешь: — Что делать, если душа некрещёного младенца не находит покоя? — Как вернуть «проклятого» и не дать похитить своего ребенка? — Как отличить народные поверья о волколаках от голливудских оборотней? И чем упырь отличается от вампира? — Кто следит за порядком в самом тёмном месте хозяйства— в овине? И почему его гнев страшнее гнева домового? — Как «полевой» управлял урожаем и человеческими судьбами — и как его задобрить? Лектор: Артём Фурганов — историк и основатель клуба Run&History. Вход свободный.