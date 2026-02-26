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Славянская демонология

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

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Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

На лекции погрузишься в славянский фольклор и узнаешь: — Что делать, если душа некрещёного младенца не находит покоя? — Как вернуть «проклятого» и не дать похитить своего ребенка? — Как отличить народные поверья о волколаках от голливудских оборотней? И чем упырь отличается от вампира? — Кто следит за порядком в самом тёмном месте хозяйства— в овине? И почему его гнев страшнее гнева домового? — Как «полевой» управлял урожаем и человеческими судьбами — и как его задобрить? Лектор: Артём Фурганов — историк и основатель клуба Run&History. Вход свободный.

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