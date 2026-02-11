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Скрытый особняк Брусницыных: роскошь и мистика интерьеров

Особняк Брусницыных
Кожевенная линия, 27к1

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3750₽
Возраст 12+

Про событие

Камерная экскурсия в скрытый особняк Брусницыных в Петербурге: подлинные интерьеры, истории семьи и ощущение закрытого купеческого дома с лёгкой мистикой. Что тебя ждёт: В старом фабричном квартале Петербурга за неприметным фасадом скрыт особняк купцов Брусницыных. На этой экскурсии ты войдёшь в подлинные интерьеры и увидишь купеческий Петербург изнутри. Поднимешься по парадной лестнице и пройдёшь по залам, которые редко открывают публике. Белый танцевальный зал с «зеркалом Дракулы», парадная столовая с бараньими головами, мавританская курительная и гостиная рококо с морскими раковинами и драконами создают особую, чуть мистическую атмосферу. Камерная группа и живой рассказ гида помогают рассмотреть детали и не спешить. Здесь легко почувствовать себя не туристами, а гостями скрытого петербургского особняка. Важно знать: Чтобы твоя экскурсия состоялась, пожалуйста, зарегистрируй билет у организатора сразу после покупки. Регистрация обязательна: без неё ты не сможешь получить контакты гида и точку встречи. Без регистрации вход невозможен. Регистрация с 10:00 до 18:00 по: Телефон (МАХ, Tg): +7(912)076 70 52 и ТГ: t.me/travelhead_bot

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