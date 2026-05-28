Сказка-аллегория начинается с триумфа животных над человеком, но постепенно шуточность и сказочность происходящего смешивается с чувством надвигающейся бури, и рушатся надежды на любое будущее, хоть немного походящее на светлое. Режиссёр: Денис Кириллов.