Дерзкий перформанс Даяны Загорской. Стихотворный алкотрип с элементами юношеского максимализма, селфхарма и делириума прямо за стойкой бара. В ролях актёры мастерской Льва Эренбурга Александр Хованский и Даяна Загорская.