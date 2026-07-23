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Сказка о Царе Стакане

Шум
ул. Маяковского, 52

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Выставки
Спектакли
Еда

Про событие

Дерзкий перформанс Даяны Загорской. Стихотворный алкотрип с элементами юношеского максимализма, селфхарма и делириума прямо за стойкой бара. В ролях актёры мастерской Льва Эренбурга Александр Хованский и Даяна Загорская.

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