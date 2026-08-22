Винный вечер, на котором ты узнаешь, как героями новостной повестки становились Микеланджело, Караваджо, Мане и Дюшан, а также посмакуешь суть скандалов. Микеланджело, Караваджо, Гойя, Мане, Курбе, Бранкузи, Дюшан, Бэкон, Каттелан — их произведения вызвали самые громкие скандалы в мире искусства. Провоцируя публику намёками, манипуляциями, обманами, искушениями, откровениями и отсылками к порокам современного общества, художники оказывались главными героями новостной повестки. Что нужно сделать, чтобы вызвать грандиозный скандал? За какой проступок художника могут отправить в тюрьму? В чем провинился Микеланджело? Как «Происхождение мира» Курбе и «Олимпия» Мане сотрясли публику? И наконец, как, даже не будучи известным художником, заставить кричать весь современный арт-мир? Поговоришь на встрече. В стоимость входит 3 смены вин Старого и Нового света и лёгкие закуски к вину. Встречу ведёт: Юлия Страйста-Бурлак, искусствовед, специалистка по искусству 19 века и искусству повседневности.