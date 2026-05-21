Узнай, как члены семьи относились друг к другу и на какие странные поступки решались, чтобы лучше понять историю страны в переломный период. Кто из Романовых не мог справиться с клептоманией? Как сумасшедшему представителю семейства удалось построить многомиллионную бизнес-империю? И почему супруга Николая II, ожидая наследника, запретила врачам себя осматривать? О нелёгких и порой скандальных выборах в семье Романовых поговори за бокалом вина. Начнёшь встречу с бокала вина и лёгкой закуски, чтобы переключиться после рабочего дня и, возможно, завести новые контакты. 300 лет Романовы были на самой вершине Российского государства. Однако за толстыми стенами дворцов, за царственным блеском красивых церемоний скрывались простые люди со свойственными всем нам слабостями и страстями. В начале 20 века мир стремительно меняется. Тут и начинают одни за другими выходить наружу те самые скандалы, интриги, расследования. Они влияют на всю царствующую семью, а следовательно, и на доставшуюся им страну. О том, что происходило в кулуарах и как это повлияло на страну и поговоришь на встрече. Лектор: Игорь Греков, политолог, автор лекций и экскурсий об эпохе революций.