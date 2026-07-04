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СКА (SKA)

PVZ, Мельничная улица, 4В

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от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Вечеринки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Жаркий летний день, открытое небо и маркет. В программе мероприятия: — продажа винила — мерч — маркет — еда — пиво — много бодрого СКА ПАНКА! Свои сеты отыграют: Prime Time Gang REGGAENAUTS Диджей Chiswick Вход: 600р / 500р с репостом Пост: https://t.me/clubPVZ/433 PVZ

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