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Про событие
Жаркий летний день, открытое небо и маркет. В программе мероприятия: — продажа винила — мерч — маркет — еда — пиво — много бодрого СКА ПАНКА! Свои сеты отыграют: Prime Time Gang REGGAENAUTS Диджей Chiswick Вход: 600р / 500р с репостом Пост: https://t.me/clubPVZ/433 PVZ
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