Выставка Антона Левина с картинами по мотивам лоу-фай-эротики. В залах галереи появятся живописные объекты из пластилина и полимерной глины, за основу которых художник взял стоп-кадры из подпольной эротики. Проект под кураторством Романа Круглова исследует визуальный перегруз, привыкание к картинке и роль тела в современных изображениях. Художник Антон Левин использует принцип коллажа и объединяет визуальные объекты в единый нарратив. Референсами его работ служат случайные картинки, найденные в сети, а также образы из классического искусства. Для арт-практики Левина характерен критический взгляд на избыток визуальных образов в интернете. В новой серии художник анализирует, как изображения в цифровой среде разрушаются на уровне языка. «Образы приходят без описаний, слова теряют авторитет, и зритель оказывается лицом к лицу с пикселем», — отмечают авторы выставки. Центральное понятие проекта — «бедное изображение» — отсылает к концепции «бедного образа» (poor image) немецкой художницы и теоретика медиа Хито Штейерль. Под «бедным изображением» понимают низкокачественные, размытые и многократно сжатые цифровые файлы, которые заполоняют интернет. Работы Левина, в которых вырванные из эротического контекста тела дробятся на пиксели, обращаются к исторической диалектике иконоборчества и почитания образа. Время работы: Чт-Вс: с 12:00 до 19:00 Пн-Ср: выходные дни