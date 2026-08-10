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Синяя вода

Галерея 573, Дровяная улица, 8

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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Может ли «картошина» стать символом надежды? А обычное письмо — фарфоровым объектом, хранящим тепло? Можешь задаться этими вопросами на персональной выставке Анны и Юлии Шабаевых. Это выставка о памяти и её сохранении, о традициях и внутрисемейных отношениях, об истории, земле и труде. Здесь соседствуют концептуальное искусство и тёплые керамические «зарисовки», темы которых близки и понятны каждому. Режим работы: Среда — Понедельник, 12:00–20:00 вторник — выходной

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