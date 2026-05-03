Разгадай скрытые значения полотен малых голландцев и научись самостоятельно понимать тайный смысл картин. Ты узнаешь, что значат в живописи свеча, череп, лимон, хлеб и курительная трубка, кто покупал себе картины в 17 веке и многое другое. Также тебя ждёт прогулка по залам голландской живописи в Эрмитаже. В стоимость бранча входит 1 блюдо из меню бранча, десерт и напиток: чай или кофе. Встречу ведёт Наталья Карасёва — искусствовед, специалист по искусству 20-21 веков, сооснователь bigcity.art