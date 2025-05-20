На лекции ты познакомишься с работами японского архитектора Сигэру Бана, лауреата международной Притцкеровской премии в области архитектуры 2014 года. Из чего должны строиться здания? Какие задачи и вызовы стоят перед современным архитектором? Сигэру Бан дал уникальный ответ на эти вопросы, прославившись как «самый экологичный архитектор». Здание без стен, здание из картона — проекты Сигэру Бана поражают воображение и бросают вызов традициям. Своими работами он утверждает новую концепцию назначения и облика современных построек. Лектор: искусствовед Анастасия Григорьевна Бурковская.