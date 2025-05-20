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Сигэру Бан. Архитектура

Главный Штаб Государственного Эрмитажа
Дворцовая площадь, 6-8

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции ты познакомишься с работами японского архитектора Сигэру Бана, лауреата международной Притцкеровской премии в области архитектуры 2014 года. Из чего должны строиться здания? Какие задачи и вызовы стоят перед современным архитектором? Сигэру Бан дал уникальный ответ на эти вопросы, прославившись как «самый экологичный архитектор». Здание без стен, здание из картона — проекты Сигэру Бана поражают воображение и бросают вызов традициям. Своими работами он утверждает новую концепцию назначения и облика современных построек. Лектор: искусствовед Анастасия Григорьевна Бурковская.

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