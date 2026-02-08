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Шоссе в никуда

Лекторий'порт (Студия 42), Кожевенная линия, 40Д

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Виртуозный триллер Дэвида Линча, породивший множество теорий. Успешный саксофонист Фред Мэдиссон постепенно сходит с ума и заканчивает на скамье подсудимых, обвиняемый в убийстве и расчленении собственной жены. Но когда за ним приходят в камеру, на его месте мистическим образом оказывается автомеханик Пит Дейтон. Пита выпускают и начинается вторая, на первый взгляд, ничем не связанная с первой история. «Шоссе в никуда» — седьмой полнометражный фильм Дэвида Линча и по праву считается одним из самых головоломных фильмов ХХ века. С момента его выхода родилось огромное количество интерпретаций сюжета и попыток объяснить происходящее на экране.

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