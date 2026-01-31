Шоссе в никуда
Литейный пр., 62
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от 750₽ до 1200₽
Возраст 16+
Кино
Про событие
Саксофониста Фреда Мэдисона обвиняют в жестоком убийстве своей жены Рене и приговаривают к смертной казни. Незадолго до исполнения приговора он таинственным образом исчезает из камеры смертников, а на его месте находят растерянного и ничего не понимающего автомеханика Пита Дейтона. Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной жизни, но постепенно погружается в необъяснимый кошмар. Фильм демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.
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