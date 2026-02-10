Щёлочь x Саунд
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
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1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Совместный ивент К-30 х Щёлочь при участии легендарного немецкого продюсера Уве Шмидта (Atom TM) и петербургская премьера его лайв проекта Exotrax. • Atom TM pres. Exotrax • Nocow • Discours Syntetique • S66 • Alexandr Vasilenko • Napirelly • Andrey Kaptsan (двор) • Wigglewop (двор) • Greenwald (двор)
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