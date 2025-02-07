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Шахматный марафон для новичков ChessPort

Севкабель Порт
пространство «УКТ», Кожевенная линия, 40Б

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 12+
Игры
Мастер-классы

Про событие

Анонс, которого ты так ждал - марафон для новичков пройдёт уже 7 февраля. У многих разный уровень игры, поэтому предлагают следующую систему: В 19:00 начнут мастер-класс для тех, кто только хочет научиться играть в шахматы - разберут, как ходят фигуры, какие правила есть и как перебороть страх начать свою первую партию. В 20:00 перейдут ко второй части - обсудят основные приёмы, которые позволят тебе начать выигрывать - связка, вилка, рентген, отвлечение и прочее. В 21:00 разберут, какие этапы существуют в партии и как следовать шахматным аксиомам. Ты можешь присоединиться на любом этапе - приходи на одно из занятий или оставайся на все три. Кому можно приходить? Любой, кто хочет научиться играть в шахматы или уже знает основы. Стоимость? Посещение одного часа стоит 200 рублей. При оплате всех трёх часов итоговая стоимость составит 500 рублей. Участники лекций также получат 25% скидку на участие в турнире. Кто будет читать лекции? Анастасия Мороз, КМС, тренерский стаж >3 лет Регистрация: Заполни форму или напиши в тг https://t.me/anastasyamoroz

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