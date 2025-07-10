Фестиваль ультракоротких анимационных фильмов Ща5сек снова едет в Санкт-Петербург. 10-го июля будет показана Суздальская сборка Программа вечера: — сбор гостей. — показ двух получасовых ща5сековых блоков с 8 минутным перерывом. — приглашение авторов на «сцену». — вручение призов — каждый зритель может отметить понравившийся пятьсек. А ещё организаторы фестиваля расскажут, как можно будет принять участие в следующем выпуске. Бесплатно, по регистрации.