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Ща5сек

Фогель
Фонтанка 97

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Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фестиваль ультракоротких анимационных фильмов Ща5сек снова едет в Санкт-Петербург. 10-го июля будет показана Суздальская сборка Программа вечера: — сбор гостей. — показ двух получасовых ща5сековых блоков с 8 минутным перерывом. — приглашение авторов на «сцену». — вручение призов — каждый зритель может отметить понравившийся пятьсек. А ещё организаторы фестиваля расскажут, как можно будет принять участие в следующем выпуске. Бесплатно, по регистрации.

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