Увидеть Петербург и все главные достопримечательности настоящей Северной Венеции Маршрут: р. Фонтанка – Крюков канал – канал Грибоедова – р.Мойка – Зимняя канавка (мимо Эрмитажа) – р. Нева – река Фонтанка. Внимание! При увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, основной маршрут может быть изменён на альтернативный: р. Фонтанка- Крюков канал – р. Мойка – Зимняя канавка – р. Нева – р. Фонтанка.