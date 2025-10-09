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Северная Венеция — на боурайдере по рекам и каналам Петербург

Причал на наб. реки Фонтанки, 71 (59.926449, 30.328948)

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от 1200₽ до 1800₽
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Про событие

Увидеть Петербург и все главные достопримечательности настоящей Северной Венеции Маршрут: р. Фонтанка – Крюков канал – канал Грибоедова – р.Мойка – Зимняя канавка (мимо Эрмитажа) – р. Нева – река Фонтанка. Внимание! При увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, основной маршрут может быть изменён на альтернативный: р. Фонтанка- Крюков канал – р. Мойка – Зимняя канавка – р. Нева – р. Фонтанка.

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