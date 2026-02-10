Сессия грува х Архитектура звука
Чёртики, Невский проспект, 35Д
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Один танцпол, два города и серия диджей-сетов от московских и петербургских артистов. Всю ночь камеры будут фиксировать сеты и всё, что происходит вокруг: музыку, движение, новые знакомства и живое общение. Без постановки и заранее написанного сценария — просто так, как всё случится в моменте. anua Matematika Voguemydrug Promise.Dima Creepy T Вход свободный.
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